Al asumir el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), el teniente general PNP Fredy López anunció ayer que dará prioridad a la lucha contra la criminalidad y enfrentará a la corrupción dentro de su institución.

“El trabajo, principalmente, como es el clamor de la ciudadanía, va a estar dirigido a reducir los temas de criminalidad, que es el principal problema actualmente que nos convoca para poder trabajar”, enfatizó Fredy López.

Estrategia

Delineó la estrategia de su gestión ante el avance de delitos como extorsión, sicariato, secuestro y robo agravado.

Refirió que la Policía “no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado”, por lo que “se necesita una institución moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito”, que “utilice la información, la inteligencia, la tecnología y el conocimiento como instrumentos fundamentales para poder proteger a nuestra sociedad”.

Sobre posibles cambios en la alta dirección de la Dirincri, incluido el general PNP Víctor Revoredo, indicó que toda decisión dependerá de una evaluación del “rendimiento” y “la productividad” de “cada director y general”.

Mancha

En torno a la corrupción dentro de la Policía, Fredy López prometió una “política muy agresiva” para erradicar las conductas ilícitas porque la integridad y la conducta ejemplar será una obligación permanente para preservar la confianza ciudadana.

“No por pocos policías vamos a quedar manchados la gran mayoría de los que conformamos esta institución”, declaró el teniente general PNP Fredy López.

Prometió “una lucha incisiva y perseverante contra la corrupción, persiguiendo y deteniendo a aquellos policías que transgredan la ley”.

Apoyo de Keiko

En tanto, la presidenta Keiko Fujimori garantizó el respaldo a la Policía, aunque advirtió que no permitirá actos de corrupción y será firme ante toda “desviación”.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar (...). No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, subrayó Fujimori .

“No me arrepiento de nada”, exclamó Óscar Arriola, al pasar al retiro con honores por el Gobierno fujimorista.