En sesión reservada a su pedido, el premier Luis Arroyo ocultó información para esclarecer ante el país la compra de los cazas F-16 Block 70 a Estados Unidos por 3500 millones de dólares.

Un tema central es la denuncia de Saab, empresa sueca, que no recibió una invitación para presentar su propuesta final por sus cazas Gripen E/F, que sí recibió la estadounidense Lockheed Martin, que “corrió sola” en la etapa decisiva del proceso de adquisición.

¿Qué ocultan?

Tras solicitarse al premier aclaraciones, la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, declaró reservada a la sesión.

Fuentes del Parlamento indicaron que, en varios asuntos, no se respondió a lo solicitado, aunque al final de la sesión el premier aseguró que todos quedaron “satisfechos”.

Ante la prensa, Arroyo afirmó que la compra de los F-16 respetó el cronograma establecido, en un trámite que viene desde 2014. Refirió que el procedimiento de compra se decidió en diciembre de 2025, en una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), con un cronograma que “se respetó escrupulosamente desde el inicio hasta el final”, incluido el pago de “la primera parte de los 462 millones, como estaba establecido”.

Confesión

A su turno, el congresista José Jerí refirió que la compra de los aviones F-16 se aprobó durante su mandato como presidente y destacó que le tocó tomar la decisión en diciembre, en un “momento histórico”.

“La decisión política la tomó el gobierno anterior, es decir, mi gobierno, y la decisión ejecutiva se concluyó finalmente en la actual presidencia del presidente (José) Balcázar”, acotó.

¿Algo huele mal?

El domingo, Balcázar reveló a la periodista Milagros Leiva que la compra de aviones F-16 a EE.UU. fue “a dedo” y “sin licitación”, y que “Jerí y la FAP eliminaron a los (competidores) suecos y franceses”, con sus ofertas de cazas Gripen E/F y Rafale F4, respectivamente.

“Sacan una disposición que dice que la compra será de carácter secreto” y “solo intervendrían el vendedor y el comprador a través de la FAP, y en esa norma excluyen al Ministerio de Economía y Finanzas, y al presidente” con una “norma interna y secreta”, destacó.

En clara referencia a José Jerí, el congresista Héctor Valer calificó de “oscura” la compra de los F-16 tras “visitas noctámbulas”.