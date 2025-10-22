Con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Keiko Fujimori en el caso “Cócteles”, que anuló su proceso al descartar la existencia del delito de lavado de activos en aportes de campaña previos a las leyes que los sancionan, el expresidente Ollanta Humala pretende salir libre.

”Vamos a pelear por nuestra libertad", recalcó, al señalar que es víctima de “acoso judicial”. Expresidente Ollanta Humala está en prisión de la base de la Diroes en Ate.

Indicó que el TC confirma su

“El TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años”, aseveró.

En tanto, el penalista César Nakazaki explicó que el fallo del TC sobre Keiko Fujimori beneficiaría a Ollanta Humala y Nadine Heredia, ya que la decisión (aportes de campaña no son lavado de activos) sienta un precedente que podría extenderse a otros casos.

Nefasto

A su turno, el fiscal Rafael Vela recalcó que el fallo del TC sobre caso “Cócteles” deja un precedente nefasto, mientras “todos los políticos están en la misma sintonía porque tratan de establecer un pacto de impunidad”.

Pedido

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, pidió al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria ejecutar de inmediato lo dispuesto por el TC y proceder al archivo definitivo del caso "Cócteles", tras la sentencia que declaró fundado el hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular. César Ochoa, magistrado del TC, dijo que el fallo sobre el caso "Cócteles" se basa en la legalidad penal y el plazo razonable.