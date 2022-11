Al igual que en los últimos pedidos de viaje del presidente Pedro Castillo, la bancada de Renovación Popular votará en contra de autorizar la salida del país del mandatario, según anunció el vocero de la bancada, Jorge Montoya.

“Las condiciones siguen iguales, no han variado, así que no se le va a dar el permiso, al menos nuestra bancada va a votar en contra definitivamente y me imagino que los demás harán lo mismo pues nada ha cambiado”, dijo a los medios desde la sede del Parlamento.

Este anuncio se da luego de que Castillo Terrones pidiera permiso al Congreso de la República para poder viajar a la 29 reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) entre los días 14 y 21 de noviembre de este año.

El pedido ingresó formalmente al Poder Legislativo este miércoles 2 de noviembre y lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

El oficio, remitido a José Williams como presidente del Parlamento, señala que la 29 reunión de líderes económicos del Foro APEC se llevará a cabo en la ciudad de Bangkok, en el reino de Tailandia, entre los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre.

Viajes rechazados

En anteriores oportunidades, el Congreso rechazó la solicitud de viajes del mandatario a Colombia o Europa, debido a que pesan sobre él una serie de investigaciones fiscales.