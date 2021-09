A la fecha, solo tres expresidentes reciben una pensión vitalicia: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala Tasso y Alejandro Toledo. De acuerdo al reporte del Área de Remuneraciones del Congreso de la República, al que OJO accedió, cada uno de ellos recibe de forma mensual, a la fecha, un total de S/15,600.

El periodo del inicio del cobro de su pensión es el siguiente. Alejandro Toledo (28/07/2016), Ollanta Humala (28/07/2016), y Pedro Pablo Kuczynski (01/09/2018). El último tuvo demoras a causa de una serie de gestiones en los trámites. Y es el único de los 4 presidentes que tuvo el Perú en los últimos cinco años que viene recibiendo un pago de pensión por parte del Gobierno.

Según el área encargada del pago de las nóminas a los pensionistas expresidentes, desde el 2012 hasta agosto de este año se ha desembolsado un total de S/ 7 millones 653 mil 360 (ver cuadros). Solo entre enero y agosto de este año, el Congreso ya ha desembolsado a los mencionados tres expresidentes un total de S/ 421 mil.





CASO DE ALEJANDRO TOLEDO.

Desde el 28 de julio de 2006 hasta agosto de este año, el Congreso desembolsa mensualmente una pensión a Alejandro Toledo, pero él no puede hacer efectivo el cobro.

“Toledo no cobró en los primeros meses de 2017 porque estaba concentrado en el caso de Odebrecht. Así que cuando un pensionista presidencial no cobra 3 meses seguidos, la cuenta se vuelve inactiva. Y él hasta ahora no ha podido activarla por todos los motivos que se conocen y la concentración que tiene en casos más importantes. Hay que destacar que el Poder Judicial dispuso un congelamiento de la tercera parte de su pensión. Ante ello, el Congreso cada mes le entrega al Poder judicial dicha tercera parte y como Toledo no tiene su cuenta activa no puede cobrar el resto. Si terminado el proceso judicial, sale sin acusación, podrá cobrar todo los pagos acumulados de sus pensiones”, señaló en entrevista con OJO su abogado Roberto Su.

“El congelamiento de las deudas responde a que el Estado pueda garantizar que si el procesado tiene que pagar una indemnización cuente con el dinero debido. Si no se le dispone ningún pago, en este caso Toledo podrá disponer de todo su fondo de pensiones”, acotó el abogado del expresidente.

Roberto Su detalló que el Poder Judicial primero ordenó congelar cuatro cuentas bancarias de su representado en el marco de las investigación por el caso Odebrecht. Pero la cuenta que albergaba mayor cantidad de dinero ascendía a S/ 150 mil soles. “Estos 150 mil soles fueron retirados del fondo de su pensión, gracias a una norma por el 2016 que permitía ello, y fue depositado en un banco local. Ese es la cuenta mayor que le congelan a Toledo. Las otras tres cuentas tienen cifras menores que suman aproximadamente tres mil o cuatro mil”, agregó.

Luego de ello, a inicios del 2020 el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el congelamiento de una tercera parte de la pensión dentro de la investigación que se le sigue presuntamente por recibir coimas de la empresa constructora brasileña Odebrecht. “Por todo ello, Alejandro Toledo no puede cobrar la pensión. Ahora si sale todo libre y sin acusación del proceso judicial que tiene, él podrá también volver a activar su cuenta y disponer libremente del dinero acumulado de todos sus depósitos de pensiones”, explicó.