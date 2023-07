La nueva vocera de Perú Libre, Margot Palacios, expresó su deseo de que su bancada presida la Comisión de Constitución a fin de insistir en una Asamblea Constituyente.

“Siempre ha sido una aspiración como bancada de poder presidir la Comisión de Constitución, pero lamentablemente no se ha podido dar. Dentro del Congreso existe una dictadura de votos, si no hay los votos obviamente no puedes tener los espacios que corresponda”, dijo Palacios a Canal N.

“Nos gustaría integrar y presidir la Comisión de Constitución, entendiendo que desde este espacio se hacen las grandes reformar constitucionales. (Sobre una Asamblea Constituyente) Es una propuesta irrenunciable, nunca vamos a desistir ni la vamos a dejar de promover para escribir una nueva Constitución”, aseveró.

Palacios también dijo que a Perú Libre le “gustaría continuar presidiendo la Comisión de Justicia y otras comisiones donde se nos permita hacer un trabajo para el pueblo”.

Alejandro Soto

Por otro lado, la legisladora anunció que solicitará a la fiscalía el número exacto de denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

“Muy preocupante, creo que desde el Congreso de la República se tiene que hacer algo. Yo voy a solicitar al Ministerio Público en sí cuántas denuncias tiene, se habló primeramente de 55 –eso lo hizo público un parlamentario- y creo que es necesario corroborar esta información y quien nos la puede dar es el Ministerio Público”, expresó.

“Creo que por lo menos un presidente del Congreso no debería tener este tipo de denuncias, creo que desde el Congreso de la República se deben iniciar las acciones que le corresponden y el otro ámbito desde el Ministerio Público”, finalizó.