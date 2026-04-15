El líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, lanzó un ultimátum directo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Indicó que existe una manipulación sistemática de los resultados basada en el impedimento del voto para miles de ciudadanos, calificando el proceso como un “fraude electoral”.

Advertencia

El discurso de anoche, que dio López-Aliaga, vinculó la situación con tácticas políticas extranjeras, mencionando el “Plan Morrocoy” (estrategia de ralentización operativa) supuestamente utilizado en Venezuela.

López-Aliaga fue enfático en dar un plazo de 24 horas a las autoridades electorales para declarar la nulidad del proceso.

“Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude. Si no se declara nulo, los convoco nuevamente a todos a nivel nacional”, advirtió. Eso mientras Roberto Sánchez, candidato presidente de Juntos por el Perú (JPP), avanza en el conteo al ingresar las actas rurales que lo favorecen en el apoyo popular.

Yarrow y voto extranjero

La congresista y candidata de Renovación Popular Norma Yarrow denunció ayer que la falta de información y la lentitud del proceso de registro de votos de mesas de sufragio por la Onpe alimentan sospechas acerca de la legitimidad del conteo, especialmente en zonas clave del voto en el exterior del país, donde el aspirante presidencial Rafael López-Aliaga tiene mayor respaldo.

Calificó ello como “maniobras ocultas en el sistema”, con el riesgo de manipulación no hipotético, sino inminente. “Totalmente. Eso es lo que nos preocupa. Por eso es el temor del anforazo”, recalcó.

“Esto ya es algo sumamente preocupante. De 2543 actas hasta el momento del extranjero, estamos al 16,47 % y solamente han subido 419 actas. Esto es, a claras luces, que algo se está cocinando. Inclusive el acta de Chile, que ya tenemos nosotros… algunas actas del extranjero no las suben”, precisó, ayer por la mañana, a Willax TV.

Movilización

Por ello, convocó a la movilización ciudadana en defensa del voto, como la del plantón de ayer al que llamó ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en el jirón Nazca.

Detención

A su turno, Wilber Medina, abogado de Rafael López-Aliaga, pidió detener a jefe de la Onpe, Piero Corvetto, como “es responsable de la entidad” y culpable de la afectación de las Elecciones Generales 2026.

“Existen documentos que evidencian que la propia empresa (Galaga) le advirtió que no podría cumplir con la distribución del material electoral” y no actuó ante ello, afectando el reparto del material electoral en los comicios, enfatizó.

Recordó que a la 1 de la tarde el domingo, antes que el JNE, él denunció penalmente a Corvetto por la falta de instalación de mesas de sufragio al no entregarse a ellas material electoral.

“Le están robando la libertad al país”, recalcó Yarrow.

Galaga, la empresa que retrasó la entrega del material de la Onpe en locales de votación, ganó tal contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio.