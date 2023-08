Alejandro Cavero Alva, congresista de Avanza País, consideró que no sería responsable ni posible un pedido de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a quien se le atribuye una serie de presuntas investigaciones en la Fiscalía.

“En el supuesto de que hubiera una censura, cosa que en este momento no me parece ni responsable ni posible, creo que no hay ni los votos y además es una cosa muy irresponsable hablar de una censura cuando no tiene ni una semana en el cargo”, señaló Cavero a RPP.

Cavero añadió que “lo que entiendo es que el congresista Soto tiene varias denuncias abiertas” y que “nada de eso está en investigación en Fiscalía”.

El legislador descartó que exista una denuncia por presunto nepotismo cometido por Soto. Como se sabe, al titular del Congreso se le señala por presuntamente contratar a su cuñada, Yeshira Peralta, como coordinadora de su despacho.

“La Comisión de Ética tendrá que arribar a una conclusión”, añadió. Cavero culminó aseverando que siempre existe una posibilidad de censurar al presidente del Congreso.

“Todos los funcionarios están sometidos al escrutinio de la rendición de cuentas”, finalizó.