El presidente José Jerí encabezó ayer visitas de inspección a la comisaría y al penal de Aucallama, en la provincia de Huaral, en el norte de Lima, a fin de evaluar sus condiciones como parte de las acciones del Gobierno para reforzar la lucha contra la delincuencia.

El presidente José Jerí busca fortalecer lucha contra el crimen, se indicó en la Presidencia.

Ministros

Junto de los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Justicia, Walter Martínez, verificó la situación de infraestructura y el equipamiento en la referida comisaría, donde conversó con los agentes sobre las estrategias de patrullaje y prevención del delito, así como tomó nota de lo necesario para apuntalar el trabajo policial.

Abandonadas

En la comisaría, Jerí adoptó a tres perritas abandonadas y las envió a una veterinaria para restablecer su salud porque tenían pulgas y anemia.“¿Los tres se van a Palacio (de Gobierno)?”, le preguntaron y el presidente respondió: “bueno, las tres”.

Prisión

En el penal de Aucallama, supervisó un operativo de requisa para reforzar el control interno y evitar hechos delictivos dentro de la sede penitenciaria, tras la fuga de un reo venezolano.

Jerí subrayó el compromiso del Ejecutivo con la seguridad ciudadana y la articulación efectiva entre la Policía y el sistema penitenciario.

Orden

El mandatario ordenó que los ministros de Estado visiten comisarías de Lima como parte de un operativo dirigido a evaluar las condiciones de trabajo de la Policía y conocer las instalaciones policiales. El Gobierno dijo que busca garantizar un diagnóstico actualizado sobre el estado operativo de las unidades policiales.