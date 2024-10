El ex asesor de inteligencia Henry Shimabukuro no se rectificará por revelar que el hoy caído en desgracia conductor de televisión Andrés Hurtado “Chibolín” entregó regalos a la presidenta Dina Boluarte, incluido el traje amarillo que vistió cuando asumió el cargo en diciembre de 2022.

Shimabukuro reveló días atrás que Boluarte recibió regalos de “Chibolín”, algo que la presidenta niega tajantemente. Dina Boluarte jura que esa ropa de la juramentación no se la entregó Andrés Hurtado.

MÁS INFORMACIÓN : Andrés Hurtado “Chibolín” es investigado por delito de lavado de activos

Así, Boluarte niega a “Chibolín”, quien al caer en desgracia y estar preso es rechazado por la mayoría de personas con quienes se le vincula, salvo por sus escasos fieles amigos.





Sin rectificación

“Henry Shimabukuro no se rectificará”, aseveró en Canal N su abogado Eduardo Roy Gates. Dijo ello luego de que Boluarte exigió “la inmediata rectificación” de Shimabukuro sobre los regalos de “Chibolín”, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

Hoy muchos niegan a “Chibolín”, quien antes se movía en altas esferas del Gobierno, Congreso, Fiscalía, Poder Judicial y Ejército.





Ella lo niega

“Niego categóricamente que Andrés Hurtado (...) me haya obsequiado el traje con el que asumí el cargo de presidente del Perú, así como niego, también, que dicha persona me haya entregado en calidad de donación o préstamo cualquier otro objeto, como relojes, pulseras o cadenas, etc., que usted, irresponsable y tendenciosamente sugiere”, indicó la presidenta.





Otras cosas más

Shimabukuro dijo que “no solo el traje amarillo, sino también otras cosas como detalles por asumir el cargo de la presidenta” dio “Chibolín” a Boluarte.

El año pasado, Shimabukuro confesó que en 2021 ella “no tenía” “ni para el pasaje”, era “rústica” y, por los olores, ella “no tenía ni para comprar” desodorante.

A “Chibolín” se le investiga por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho activo específico y tráfico de influencias.





TE PUEDE INTERESAR