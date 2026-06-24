Al rechazar aceptar su eventual derrota, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, anunció que en varios frentes -Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y opinión pública- busca anular los votos que harían ganar a su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Afirmó que JP espera que el JNE, en audiencia, analice las apelaciones a sus pedidos para anular actas en Lima y el extranjero en que Fujimori obtiene mayoría de votos.

“Vienen días de debate público sobre la actuación de diferentes actores vinculados a la afectación grave a la intangibilidad normativa electoral”, indicó al pretender llevar el tema al terreno de la opinión pública.

Equipo legal

Sánchez anunció que su equipo legal presentará, al JNE, una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones en oficinas consulares en el extranjero, al denunciar, entre la primera y la segunda vuelta de votación, un “cambio de reglas” sobre el proceso electoral.

No descartó más acciones legales de su partido en el actual proceso electoral.

Poder Judicial

Se refería, al menos, a la demanda de amparo ante el Poder Judicial que presentó su abogado, Walter Ayala, para excluir más de 300,000 votos del exterior, acción que no habría sido admitida a trámite por un juez que exigió subsanar observaciones.

Sánchez respaldó la denuncia constitucional de JP contra el canciller Carlos Pareja ante el Congreso por afectar la cadena de custodia de las actas del extranjero.

Sobre la continuidad de las marchas de JP, Sánchez recalcó que “claro que sí” continuarán durante las próximas semanas.

Julio Velarde

En tanto, Fujimori alertó que la demora electoral afecta la transición de gobierno, cuando el tema de las actas impugnadas está cerrado ante el JNE.

Fujimori anunció que solicitará una reunión con el presidente del BCR, Julio Velarde, cuando se tenga los resultados finales de los comicios.

Chicle

El constitucionalista Natale Amprimo refirió que la denuncia contra Pareja irá al archivo y acusó a Sánchez de cometer una “prostitución de los procesos de amparo”. Afirmó que “se busca tres pies al gato” y demorar “como chicle” la proclamación de Fujimori.

La penalista Romy Chang señaló que las acciones de JP no impedirán la proclamación presidencial de Fujimori ni revertirán los resultados.

Es decir, abogados Natale Amprimo y Romy Chang no ven forma de quitar elección a Fujimori.