Luego de que el Ministerio Público realizara una intervención en el Seguro Social de Salud (EsSalud), por el presunto intento de adquisición de sueros con un supuesto sobreprecio, el presidente ejecutivo de esa entidad, Segundo Acho Mego, aclaró y brindó detalles sobre el caso.

“EsSalud es una institución respetuosa del marco legal y de las investigaciones en curso. Ante la diligencia fiscal se brindaron todas las facilidades y la documentación requerida. La entidad colabora plenamente porque el mayor interés es que todo quede esclarecido y que los asegurados tengan la certeza de que los procesos se ajustan a la ley”, manifestó a este medio.

Asimismo, sostuvo que el proceso “no llegó a ejecutarse ni a concretarse” en una adquisición. Además, que no se emitió orden de compra ni se desembolsaron recursos. “En EsSalud, los procedimientos se desarrollan conforme a lo establecido en la normativa vigente, y cuando surgen observaciones, se adoptan medidas correctivas inmediatas”, dijo.

En otro momento, aclaró que la conducción de las adquisiciones de EsSalud corresponde a las áreas competentes, como es la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), conforme al marco normativo vigente, ya que es la responsable de planificar, organizar y ejecutar los procesos de contratación de medicamentos e insumos para EsSalud.

“Fueron dichas instancias técnicas las que evaluaron las propuestas. Al confirmarse que proveedores nacionales podían garantizar la entrega inmediata, se decidió suspender cualquier intento de adquisición internacional. Quiero ser enfático en este tema, lo que hubo fue un procedimiento bajo evaluación técnica, sin que se concrete adquisición alguna”, sostuvo.

Agregó que EsSalud no compró suero fisiológico en el extranjero y que, en todo momento, se priorizó el abastecimiento nacional y se actuó dentro de la ley.