Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo mencionada en los testimonios de Zamir Villaverde, acusó a la Comisión de Fiscalización del Congreso de usar su caso de manera irregular, antes de retirarse de la sesión de este miércoles en medio de gritos y acusaciones contra los parlamentarios.

“Quisiera que esta comisión me informe cuáles son los elementos de convicción necesarios para que me puedan garantizar el debido proceso al derecho de la defensa. Segundo, quiero saber para qué el día de hoy me han citado en calidad de investigada”, señaló cuando se le otorgó la palabra.

Barrera, una de las personas involucradas en supuestas irregularidades que permitieron un fraude en las elecciones del 2021, como dijo sin prueba alguna el empresario con prisión preventiva Zamir Villaverde, se presentó sin abogado y señaló que ella estaba representándose a sí misma.

“En esta Comisión de Fiscalización, quiero manifestar a todo el país que están usando mi caso porque no se me demuestra nada”, reclamó antes que el congresista Enrique Wong, quien presidía la sesión, cortara su audio y le pidiera tranquilidad.

“Por favor, guarde la compostura. Quien no tiene culpabilidad tiene que tener tranquilidad”, dijo el legislador antes que se suspendiera la sesión.

En ese intermedio, Silvia Barrera procedió a retirarse antes que se le hiciera pregunta alguna en la sesión, acusando a los congresistas.

“Porque tienen inmunidad quieren hacer lo que les da la gana. No es así, pues”, se le oyó decir en un video captado mientras abandonaba las instalaciones del Congreso.

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, reinició la sesión asegurando que tienen la prerrogativa de volver a citar cuantas veces consideren necesarias a los testigos e investigados “inclusive usando la fuera pública”.

Barrera, ante la prensa desde las afueras del legislativo, negó tener alguna relación con las denuncias que hizo Zamir Villaverde sobre un supuesto fraude y exhortó a Bruno pacheco a que declare con la verdad, sin que sea usado como “chivo expiatorio por los políticos de oposición”.

“Aquí no existe nada, no ha habido fraude, no ha habido nada, nunca he participado en nada (El presidente de la Comisión de Fiscalización) no busca la verdad, está buscando un figuretismo conjuntamente con la señora (Martha) Moyano y demás congresistas”, acusó.