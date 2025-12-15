La presencia de la influenza A H3N2 subtipo K en Estados Unidos y México y su rápido avance por el mundo, con zonas “tomadas” por la cepa, hacen segura la próxima presencia de la llamada “supergripe” en el Perú.

Al respecto, Augusto Tarazona, infectólogo y exviceministro de Salud, aseveró que el referido virus, cepa específica para la que aún no existe vacuna, “llegará al Perú más temprano que tarde y hay que estar preparados”.

Dijo que su llegada “es inevitable”, pero “sí se puede evitar los casos severos y los fallecidos” si el Ministerio de Salud (Minsa) toma medidas de prevención y vacuna contra la influenza a la población de riesgo.

A vacunarse

Adultos mayores de 60 años, niños menores de 5, gestantes de cualquier edad gestacional y personas con enfermedades crónicas o condiciones de peligro (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardíacas, cáncer y inmunodepresión, entre otras) son población de riesgo a vacunar.

La vacuna, se prevé, aunque no sea específica para influenza A H3N2 subtipo K, reducirá los efectos de la “supergripe” sobre los vacunados.

Ocho millones de vacunas compró el Estado este 2025, cuando Perú necesita 30 millones.

Desde hoy hasta el domingo 21 de diciembre, el Ministerio de Salud realiza la cuarta Jornada Nacional VacunAcción.Viajeros traen el temido virus desde el exterior.

Cuidado

“No debemos estar tan tranquilos porque por sus síntomas respiratorios pueden llevar a la hospitalización y la mortalidad en tanto no estemos protegidos con la vacunación, (por lo que) es urgente mejorar la intervención del Minsa en cobertura de vacunación en poblaciones que hacen casos más severos como adultos mayores y niños pequeños. La vacuna específica para la nueva variante K posiblemente salga en las próximas semanas, pero la actual vacuna debe servir para moderar los efectos”, indicó.

El médico infectólogo Leslie Soto advirtió que, de no reforzarse las medidas preventivas, los contagios podrían aumentar en los próximos meses, especialmente durante la temporada de otoño e invierno, cuando los ambientes cerrados comienzan a dejar de ventilarse como antes.

Alerta

El Minsa llamó a la calma y declaró una alerta epidemiológica sobre la influenza A H3N2 subtipo K y el sarampión, a fin de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, recalcó que “por ahora, lo más importante es avanzar con la vacunación y mantener las medidas de prevención que aprendimos durante la pandemia”.