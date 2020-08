El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, detalló que tras una coordinación con el titular del Congreso, Manuel Merino, se definió que el pedido del voto de investidura ante el pleno será el martes 11 de agosto a las 8:30 a.m.

“He tenido una reunión muy respetuosa y cordial con el presidente del Congreso. He venido a pedirle y coordinar la fecha del voto de investidura, voto de confianza, y hemos quedado que va a ser el martes de la próxima semana, a las 8:30 a.m.”, detalló Martos ante la prensa.

“He planteado que los ministros necesitan trabajar de lleno en sus carteras y tenemos que definir rápidamente el voto de confianza”; añadió.

Walter Martos agradeció a Manuel Merino por haberlo recibido esta mañana y aseguró que, tanto él como el titular del Parlamento, están “completamente convencidos de que lo que debe primar en este momento es la tranquilidad, la salud y la vida de las personas”.

“Básicamente el discurso lo vamos a centrar en la lucha contra la pandemia de forma concreta. Ayer hemos tenido una reunión de Consejo de Ministros y en este momento estamos teniendo otra reunión y en la tarde me voy a reunir con todos los sectores del Minsa, Essalud y otros que están trabajando directamente (contra el nuevo coronavirus)”, aseguró el primer ministro.

Otros puntos que detalló serán atendidos son una reactivación económica prudente, seguridad ciudadana y generación del empleo.

De otro lado, Martos calificó como “totalmente equivocadas” las voces que han surgido desde diversos parlamentarios sobre la posibilidad de una vacancia presidencial en caso de que se vuelva a rechazar la confianza a un gabinete, como ocurrió con Pedro Cateriano el pasado martes.

“Yo creo que esa hipótesis (de vacancia presidencial) es totalmente equivocada. El presidente del Congreso es una personal totalmente democrática como nosotros y lo que necesitamos es confianza, estabilidad en una crisis tremenda que estamos pasando”, concluyó.