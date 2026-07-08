Al tiempo de reconocer que se le “reclamaba en la calle”, el presidente José Balcázar no descartó otorgar una gracia presidencial al exmandatario Pedro Castillo y ordenar su excarcelación en los pocos días que le quedan de su mandato.

“Si bien es una facultad presidencial, debo tener un sustento jurídico y constitucional. En esa virtud, esperaré para ver qué es lo que pide o no el señor expresidente”, declaró a radio Exitosa.

José Balcázar ve improbable que como presidenta Keiko Fujimori conceda el indulto a Pedro Castillo por motivos políticos.

Tema tratado

Balcázar refirió que en reciente reunión con el congresista Roberto Sánchez sobre la ampliación presupuestal solicitada al Parlamento, se trató el tema de liberar a Pedro Castillo, a pesar de estar fuera de agenda.

“Yo les decía inclusive el tema de que había circunstancias en que se reclamaba en la calle, en los diarios, en donde yo viajaba, por el indulto presidencial. Y le dije que hasta el momento no se había presentado ninguna reclamación respecto a que en la comisión de indultos del Ministerio de Justicia había una opinión por la improcedencia”, refirió Balcázar.

Viajes

Sobre los viajes que le atribuyen al interior del país, por más del millón de soles en cuatro meses, la Contraloría General de la República designó a un equipo que reunirá información.

Al respecto, Balcázar anunció que entregará toda la información y que viajó a impulsar obras públicas.

“Hemos viajado en vuelos comerciales a hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez, recuerdo”, afirmó el presidente.