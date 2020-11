Alianza Lima jugará la próxima temporada en la LIGA 2, los “Blanquiazules” cayeron 2-0 ante Sport Huancayo y descendieron a Segunda División. Carlos Stein empató y se quedará en la máxima categoría del fútbol peruano.

Marcio Valverde se encargó de abrir el marcador en el choque entre Sport Huancayo y Alianza Lima. A los 20 minutos del primer tiempo, el mediocampista se lució con un golazo desde fuera del área, en el marco de la novena jornada del Grupo B de la Fase 2 de la Liga 1.

Mientras que Carlos Neumann puso el 2-0 a los 58 minutos para el “Rojo Matador”. Neumann ganó por arriba dentro del área y amplió el marcador en el estadio Nacional. Por otra parte, Carlos Ascues falló un penal y se perdió la gran ocasión de ser el héroe de la jornada.

Alianza Lima ya sabe lo que es descender y lo vivió un 27 de noviembre, pero de 1938, cuando confirmó su derrota de 2-0 ante Mariscal Sucre.





Se juegan la vida

¡DE CANDELA! Alianza Lima jugará el partido más importante de su año ante Sport Huancayo. El cuadro “Blanquiazul” necesita ganar para quedarse en Primera División.

Tres equipos luchan por salvarse de la baja

Alianza Lima, Carlos Stein y Atlético Grau son los equipos complicados con el descenso. Los blanquiazules marchan en el puesto 17 con 26 unidades, por encima del conjunto chiclayano que también tienen 26, mientras que el equipo de Piura está ubicado en la posición 19 con 25 puntos.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: alineaciones confirmadas:

Alianza Lima: Leao Butrón, Kluiverth Aguilar, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Anthony Rosell, Josepmir Ballón, Oslimg Mora, Miguel Cornejo, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé y Patricio Rubio.

Sport Huancayo: Pinto; Carmona, Valoyes, Balta, Ángeles; Valverde, Rojas; Bazán, Lliuya, Caraza y Monsalvo.

¿Cómo se salva Alianza?

Alianza Lima depende de sí mismo, pero tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Si empata: tiene que esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el peor de los casos, si pierde: tiene que esperar que Stein también tropiece y Grau no sume puntos.

