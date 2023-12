Ante los mayores riesgos que existen al tomar un transporte por aplicación en un país como el Perú, inDrive implementó, recientemente, nuevas medidas de seguridad que tienen como objetivo proteger a los pasajeros ante cualquier peligro.

Una de las principales medidas adoptadas es la de garantizar la identificación de los conductores asociados a través de documentos oficiales y una verificación fotográfica. Esta última la puedes comprobar a través del aplicativo, y cancelar el viaje si el auto o el conductor no son los mismos.

Además, en inDrive siempre podrás elegir al conductor, ya que puedes analizar su rating, modelo de auto e historial de viajes antes de aceptar la oferta.

inDrive renueva sus medidas de seguridad con la finalidad de proteger a sus pasajeros ante cualquier peligro.

Alerta inmediata

El aplicativo también cuenta con funciones novedosas como el ícono de seguridad que se encuentra en la pantalla principal para ponerte en contacto con soporte, la policía u otros servicios de emergencia. De forma adicional, tienes la opción de agregar, en cualquier lugar y momento, contactos de confianza con los que puedes comunicarte rápidamente en caso de alguna emergencia.

Antes de subir a la unidad, es recomendable compartir el viaje y todos sus detalles con amigos o familiares. Ellos podrán ver tu ruta en vivo, la información del conductor y el vehículo, y saber cuando arribas a tu destino. No olvides que inDrive también tiene a tu servicio una línea de contacto para reportar alguna falta o comportamiento indebido del conductor: activa esta alternativa por el chat del aplicativo.

Por último, no olvides calificar tu experiencia durante el viaje. Y si no te gustó el servicio del conductor, ponle una estrella y elige la opción “no mostrar mis solicitudes” para que no vuelva a acceder a tus pedidos en el futuro.

De esta forma, inDrive busca garantizar la seguridad de todos sus usuarios en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Tacna, Huancayo y Lima.

Reportaje Publicitario