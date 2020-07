Si bien esta semana empezó la fase 3 de la reactivación económica, tras una cuarentena obligatoria de tres meses debido al COVID-19, y miles de personas han recuperado sus empleos o conseguido uno nuevo, lo cierto es que otros miles no podrán acceder a la gratificación de julio.

De acuerdo al abogado laboralista, Fernando Varela, los empleados afectados por la suspensión perfecta de labores hasta la fecha en la que se entrega la gratificación -plazo máximo el 15 de julio- no recibirán dicho beneficio.

“A los trabajadores que no están laborando o han sido afectados por la suspensión perfecta, no les corresponde. No existen gratificaciones truncas por los meses que sí trabajaste, como enero, febrero o marzo”, explicó el especialista.

En cambio, las empresas sí pagarán gratificación a los empleados que realizan trabajo remoto, están con licencia por maternidad, vacaciones o descanso médico.

Con relación a los que trabajadores que han sufrido un recorte en sus ingresos debido a la pandemia, explicó Varela, se les dará una bonificación acorde al pago del último mes.

Varela sostuvo que, además, hay otros acuerdos personales entre trabajadores suspendidos o cesados con empresas en funcionamiento o paralizadas, donde sí contemplan el pago de la gratificación de julio.

BONO 760 SOLES

En tanto, anoche la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, anunció que a partir de esta semana, el Gobierno comenzará a notificar a los trabajadores afectados por la suspensión perfecta de labores para entregarles el bono de S/ 760.

Dicho beneficio será coordinado desde este jueves o viernes y entregado de forma gradual. Hasta la fecha, la cartera que lidera Cáceres, ha recibido 30 mil solicitudes de suspensión perfecta de labores, pero solo ha aprobado 1,000.

“El bono será entregado de forma paulatina en la medida que las resoluciones sean entregadas. La próxima semana debemos cerrar el padrón del Bono Familiar Universal, luego operar en el cruce de información”, informó Cáceres.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín revela que bajó de peso - diario ojo