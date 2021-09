Las comunidades indígenas del circuito petrolero de Loreto anunciaron un paro amazónico de cuatro días, desde el 20 al 24 de setiembre, al no tener respuestas de la instalación de una mesa de diálogo para discutir los términos de desarrollo de la actividad petrolera a partir de la resolución de la deuda social ambiental.

Así lo dio a conocer esta mañana José Fachín, vocero de las comunidades indígenas del circuito petrolero de Loreto, en RPP.

“Nosotros anunciamos que no va a ver actividad petrolera en la región Lorero hasta que no conversemos los términos y esto se encuadre en la nueva rentabilidad social que significa garantizar los derechos a nuestras poblaciones (…) Invocamos al gobierno para que se aperture un diálogo para discutir estos términos”, señaló Fachín.

Refirió que el impacto negativo del petróleo ha generado problemas de salud y que los recursos obtenidos en 50 años de actividad petrolera no han beneficiado a la población. “Los impactos ha generado en el problema de la salud, la afectación al territorio. Hay empresas petroleras que se han salido del lote sin asumir sus obligaciones y hoy en día el Estado está asumiendo el tema. En 50 años (actividad petrolera) a reportado 45 mil millones de dólares y eso no se ha revertido, no se ha traducido en la inversión para garantizar derechos y servicios básicos. Por eso, por la pandemia, ha sufrido más la población”, dijo.

Indicó que desde hace veinte día buscan que se instale una mesa de diálogo con urgencia en la que participe en ente rector de Energía y Minas para que se haga la discusión técnica y a partir de eso pueda tomar decisiones políticas en ese gobierno. “Que implemente con mucha urgencia la mesa de diálogo para entablar la agenda y discutir los términos que cómo se va a desarrollar la actividad petrolera en la región Loreto a partir de la resolución de la deuda social ambiental. A partir de eso queremos discutir que es importante para la comunidad indígena”, puntualizó.

