A través de un vídeo, el doctor Paúl Menéndez Llanos, pidió al Gobierno que lo trasladen a Lima, debido a que su salud cada día se complica por el coronavirus (Covid-19), que se infectó en el hospital Regional de Loreto.

“Soy médico residente del primer año de cirugía en el Hospital Regional de Iquitos y me contagie del Covid-19 en la emergencia de mi hospital (...) Empecé con los síntomas el 27 de abril y tengo una enfermedad de fondo que es el asma y tengo tres tomografías a mi pulmón, donde se evidencia que el daño pulmonar está avanzando”, dijo en un video.

El médico fue dado de alta para evitar que se agrave y se viene tratando en su habitación con los pocos medicamentos que tiene.

“Estoy tratándome solo en mi casa son pastillas y ampollas coagulantes, así como mis inhaladores, la medicina se acaba y no hay dónde comprar. Aún no necesito oxígeno pero estoy apunto de necesitarlo. Necesito ser trasladado a Lima, porque no tengo familia acá”, agregó.

Por eso, desde su cama pide que lo ayuden y no lo abandonen. “No recibo respuesta del Ministerio de Salud. Necesito apoyo porque tengo miedo de morir”, finalizó.

