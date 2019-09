Un hecho conmociona a Huancayo. Un hombre de 33 años, identificado como Cliser Antonio Rodríguez Laguna, acuchilló a su hermano, Fredy Elmer (40), en el brazo, cuello y pecho de su hermano mayor, mientras este dormía.

El sangriento hecho ocurrió en el pasaje Santa Rosa S/N en el barrio Véliz en Hualhuas, Huancayo. Lo que llamó la atención de los policías que dirigieron la captura, es que el asesino confeso no mostró señales de remordimiento, según informó Correo.

Cliser Antonio aún se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando detalló su crimen: “Cuando estaba chibolo me violó, desde esa fecha nunca pude dormir bien por esos recuerdos que venían a mi cabeza. Ayer hubo una fiesta en el barrio y se terminaron peleando, por eso regresé con cólera y me acordé lo que él (Fredy) me hacía”.

La madre de los involucrados en este presunto fratricidio aseguró que no escuchó nada fuera de lo normal. Ella, aún espera las investigaciones que realizará la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, tras la captura del presunto asesino que lograron los policías de la comisaría de San Agustín de Cajas.