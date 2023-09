La plaza de Huamanmarca, enclavada en el corazón de Huancayo, fue el escenario de un “Cacerolazo cevichero” en el que un nutrido grupo de empresarios gastronómicos protestó en contra del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, a raíz de sus declaraciones para sustituir el tradicional plato de ceviche.

Como se recuerda, el titular del MEF sugirió a los restaurantes marinos preparar platillos como el pollo saltado o el arroz con mariscos, para reemplazar el ceviche ante el incremento del precio del limón y el encarecimiento de este platillo.

Luis Maraví, representante de la Asociación de Gastronómico del Centro (AGACE), aseguró que la venta de ceviche se redujo en 80% en la región Junín debido al temor sembrado por gente que recomendaba escoger otro platillo o usar ácido cítrico en reemplazo del limón para la preparación del potaje bandera.

“Rechazamos las palabras del ministro de Economía. Muchos dicen, hay que ponerle maracuya (al ceviche) o piden que seamos creativos, ¡así no se trabaja! esos señores no son peruanos, no saben usar el limón”, dijo.

Mostrando su declaración jurada, los dueños de las cevicherías se comprometieron a usar 100% el limón de la región, mientras invitaban a los lugareños a degustar de manera gratuita los platos hechos a base de pescado.

En todo momento, negaron el uso de ácido cítrico en la preparación del ceviche y aseguraron que solo emplean ingredientes naturales como el limón de Pariahuanca para sus comidas.