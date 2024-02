Giomar Augusto Arias Poma (27) salió el 8 de enero de este año de su vivienda ubicada en el distrito de Mala, provincia limeña de Cañete, rumbo a su trabajo en Ica, y desde entonces se encuentra desaparecido. Sus familiares lo buscan.

Julio César Ventura Poma contó que su hermano Giomar había retornado a su casa en Mala y el 8 de enero de 2024 p artió rumbo a la ciudad de Nasca, pues trabaja en la mina artesanal “Mina Tesoro”, ubicada en un anexo del distrito de El Ingenio; sin embargo, nunca habría llegado a su destino.

Según informó el familiar al Diario Correo, el joven no llevó su celular al momento de emprender viaje. Tras no saber de él y enterarse que no habría arribado a su centro de labores, a la semana su familia presentó la denuncia correspondiente, pero hasta la fecha no saben sobre su paradero.

Ahora, a más de un mes de su desaparición, los desesperados familiares piden a las autoridades ampliar la búsqueda; así como a la ciudadanía y conocidos para que reporten sobre la última vez que lo vieron.

Arias Poma vestía aquella vez con un pantalón jean de color azul y una casaca oscura de color negro. Tiene tez mestiza, ojos castaños, boca mediana, nariz aguileña, cabello negro, mide 1.66 metros de estatura y es de contextura delgada.

