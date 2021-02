Finalmente fue identificado el joven peruano que fue lanzado desde lo alto de un puente presuntamente por ciudadanos venezolanos tras preguntarle de qué país era. El video que fue grabado por los mismos extranjeros se viralizó este lunes 15 de febrero en redes sociales.

Se trata del joven huanuqueño Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19), quien trabajaba en Lima pero decidió viajar a Colombia con un amigo hace aproximadamente un mes.

La identidad del joven fue confirmada por su hermana Janet Cántaro Tolentino, quien acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) tras observar el video compartido en TikTok, según informó diario Correo.

Ella reveló que el muchacho asesinado viajó junto a su amigo colombiano el pasado 25 de enero, con la finalidad de comprar ropa para venderla en Perú.

“Fue con el motivo de traer mercadería, ropas. Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, comentó.

Fue estafado antes de ser asesinado

Silvano Oblitas Cántaro llamó por teléfono a su hermana el 10 de febrero y le contó que fue estafado por el colombiano, quien lo dejó solo en Medellín, Colombia.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

Janet pidió a las autoridades de Colombia que investiguen el caso y que castiguen al responsable que acabó con la vida del joven.

