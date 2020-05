La Libertad: Jefa de comisaría en Trujillo reveló que contrajo COVID-19 cuando patrullaba

En una publicación a través de su cuenta personal de Facebook, la jefa de la Comisaría Especializada de la Familia de Trujillo, Mayor PNP Ruth Nelly Gamarra Veramendi, confirmó que contrajo COVID-19 mientras realizaba patrullaje preventivo: “He llorado mucho... tengo dos hijas que me necesitan”, escribió la efectiva.

Gamarra exhortó a la ciudadanía a que cumpla con las disposiciones dictadas por el Estado; además, pidió que utilicen mascarillas y guantes, que respeten el aislamiento social obligatorio y el distanciamiento preventivo.

“Lo he repetido mil veces de todas las formas, montada en la tolva de este patrullero con megáfono en mano he perifoneado la ciudad, a fin de que cumplan con las medidas de bioseguridad por sus vidas, por sus hijos y sus familias. Yo me contagié, recorrí todos los distritos de la ciudad donde laboro”, señala en su publicación.

LLORÓ AL ENTERARSE

Gamarra Veramendi también cuenta que lloró al enterarse que tenía coronavirus. “Fue muy duro enterarme que había contraído este virus. Mi temor era contagiar a mi familia, he llorado mucho, pero mi fe en Dios me mantiene en pie, tengo dos hijas que me necesitan”, refiere en su extensa publicación donde recibió comentarios de apoyo y solidaridad.

