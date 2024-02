¡Lamentable! En Mórrope, Lambayeque, una tragedia inesperada golpeó a una familia durante un almuerzo familiar. Un menor de 12 años falleció después de consumir un sudado de pescado preparado por su madre. El abuelo de la víctima relató con tristeza los eventos que llevaron a la fatalidad.

Según el relato del abuelo, el almuerzo consistió en pescado chiri, similar al pampanito, acompañado de arroz, que fue compartido por su hija, su yerno, sus dos nietos y un invitado. Sin embargo, poco después de comenzar a comer, todos comenzaron a sentir malestar, seguido de convulsiones.

“Ellos consumieron pescado con arroz, fue un almuerzo para todos en la casita de mi hija, incluso hubo un invitado [...] Fueron cinco las personas que comieron el sudado, algunos ni llegaron a terminar, lo dejaron a medias porque ya se sentían mal. Ellos se han empezado a sentir mareados, luego les pegó la tembladera”, declaró Ángel Chapoñan a La República.

“Los adultos han tomado fuerzo, luego les ha ido pasando poco a poco tras vomitar. Yo quería llevarlo inmediatamente a la posta, pero el papá de mi nieto decía que les iba a pasar porque veía que los demás ya se estaban sintiendo mejor, él lo tenía en sus brazos, le hablaba, pero llegó un momento en que dejó de responder, ya no respondía [...] Perdió el conocimiento, ya habían pasado como 3 horas desde que almorzaron”, agregó.

El adulto mayor explicó que los adultos les dieron aceite de oliva a los menores para ayudarlos a expulsar su almuerzo, pero no esto no habría funcionado en la víctima. “ Solo le hemos dado aceite de oliva para que ellos puedan botar porque a los adultos sí les ha ayudado [...] Al pequeño no lo llevaron a la posta porque ya estaba difunto, los médicos dijeron que no tenía signos vitales, ahora solo en la morgue esperamos los resultados ”, narró el abuelo de los menores. Cabe mencionar que el hermano mayor del occiso actualmente se encuentra hospitalizado.

