En respuesta a la necesidad de visibilizar los retos, problemas y oportunidades que viven los pueblos indígenas para preservar sus derechos, territorio y cultura, se viene capacitando a jóvenes de 20 comunidades nativas de Madre de Dios, quienes producirán cortometrajes utilizando teléfonos celulares y que, además, formarán parte de la primera red de comunicadores indígenas de la Amazonia.

Es así que desde el pasado 19 de julio se viene desarrollando el taller “Liderazgo y Comunicaciones: formación de comunicadores indígenas”, una iniciativa que se extenderá hasta el 26 de agosto, donde se capacitará a 20 jóvenes indígenas de las comunidades de Santa Teresita, Tipishca, Infierno, Arazaire, Kotsimba, Boca Pariamanu, Masenawa, Isla de los Valles, El Pilar, San Jacinto, Tres Islas, Yomibato, Puerto Luz, Puerto Azul, Queros, Barranco Chico, Shipetiari, Monte Salvado, Palma Real y Puerto Arturo.

Durante la primera semana los participantes recibirán una introducción general de la comunicación audiovisual, a cargo de facilitadores de If Not Us Then Who?, organización especialista en elaboración cinematográfica. La segunda semana estará dedicada a la documentación avanzada y la tercera semana se profundizará en los conocimientos de edición y distribución de los contenidos. Para ello, aprenderán sobre estrategias y campañas digitales para promocionar sus trabajos.

Finalmente, la última semana estará enfocada en desarrollar las habilidades de liderazgo en los jóvenes con invitados internacionales que compartirán sus historias personales a cargo de The Million Person Project, Mientras que Mongabay Latam, portal web reconocido por sus investigaciones periodísticas, brindará conceptos básicos sobre periodismo ambiental.

Para el desarrollo del taller se repartió a cada uno de los participantes un equipo celular de última generación con conexión a Internet, un micrófono de cámara, un trípode, una iluminación portátil y un drybag, que les permitirá viajar en río y bajo lluvia con los equipos. Se espera lograr la producción de 10 a 20 cortometrajes, de los cuales se seleccionarán cinco de ellos para su distribución internacional. Finalmente, los dos participantes que obtengan la mejor puntuación serán invitados a ser profesionales internos de FENAMAD.