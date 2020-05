Ocho trabajadores de Seguridad Ciudadana y Limpieza Pública de la municipalidad distrital de Socabaya, en Arequipa, fueron diagnosticados con COVID-19 tras ser sometidos a pruebas rápidas para detección de coronavirus en 130 empleados de la entidad pública.

El alcalde Wuilber Mendoza señaló que se suspenderán brevemente los servicios como medida preventiva para el personal y mientras se hace el reordenamiento de funciones con los trabajadores disponibles.

“Para no descuidar la recolección de residuos vamos a tener que limitar la limpieza de calles y parques. Entendemos que al no haber mucha gente saliendo, no deberían tener una atención urgente”, señaló el burgomaestre.

Asimismo, cuestionó la venta ambulatoria por generar focos de infección.

De otro lado, una trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), del penal de mujeres Socabaya dio positivo para el COVID-19.

Según reportes preliminares, la mujer presentó el último viernes algunos síntomas de la pandemia y tras someterse a la prueba rápida corroboraron que tenía el virus.

De inmediato fue aislada en su vivienda para evitar algún contagio; el INPE examino a sus 15 compañeras dando como resultado negativo.

