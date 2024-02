Una excelente noticia para las familias de Cajamarca, Sonia Ivany Burga Guevara (29) y el huancaíno Jimmy Alberto Artica Rodríguez (37), quienes estuvieron desaparecidos por más de 40 horas, fueron encontrados esta mañana por la brigada de búsqueda.

Un gran contingente de personas se unieron en la búsqueda de la pareja de ciclistas, quienes se extraviaron en la zona de Antajasha en el nevado Rajuntay. Se sumaron al esfuerzo el Escuadrón de Rescate de la Policía Nacional de Huancayo, el personal de la Compañía de Bomberos n° 210 de La Oroya, y el personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Marcapomocha, conocedores del área que guiaron a los rescatistas.

Rescatistas de Chicla y San Mateo también se unieron a la búsqueda. Hasta el momento, no se tienen detalles sobre su estado de salud.

La angustia duró varias horas para los familiares de Ivany Burga, quienes ayer denunciaron la desaparición de la pareja. Carlos Burga, hermano de la joven, se puso en contacto con la Compañía de Bomberos n° 210 de La Oroya.

“Lo que me informa mi hermana es que han ido los dos solos (ella y su novio) y al verse perdidos, el chico ha ido a buscar ayuda y mi hermana se quedó sola. Lo que me manifiesta es que anoche ya estaba empezando a llover y a hacer mucho frío, entonces ella se comunica con mi otra hermana, diciendo que no tiene que comer y que por favor vayamos por ayuda”, indicó en la llamada telefónica.

Carlos también informó que durante esa última llamada, envió la ubicación por WhatsApp. La familia está evidentemente preocupada por las extremas condiciones de frío que puede experimentar una persona en esta zona, sin mencionar que la pareja no contaba con alimentos.

A mediodía de ayer, cinco efectivos de la Compañía de Bomberos n° 210 salieron de La Oroya con destino a la zona indicada por la ubicación. Sin embargo, debido a la lluvia y la llegada de la noche, la búsqueda tuvo que ser suspendida, retomándose hoy a primera hora.