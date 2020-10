Luego que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) anunció el inicio de las exportaciones de arándanos a Taiwán, la tarde de ayer se inició la exportación de este producto desde Trujillo hasta las principales ciudades del país asiático.

Este importante logro para el sector beneficiará a productores de las regiones de La Libertad, Lambayeque, Lima, Ica, Piura y Ancash, quienes durante la campaña de exportación 2019-2020 lograron exportar más de 120 mil toneladas que fueron comercializadas en países de Europa, Asia y Estados Unidos.

En ese sentido, la empresa trujillana Danper envío los primero contendores de estas frutas, mismos que llegarán hasta las cadenas de supermercados de Taipéi. “El competitivo mercado taiwanés, de más de 23 millones de habitantes, tiene mucho potencial debido a que, en los últimos años, viene incrementando la demanda de los productos agrícolas peruanos”, se indicó desde la empresa.

Este producto viene siendo empacado bajo rigurosos protocolos y requisitos fitosanitarios; además, se ha implementado un Sistema Integrado de Gestión para garantizar la inocuidad del producto.

El Minagri dio a conocer que las exportaciones se dieron, luego de una suscripción entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y las autoridades fitosanitarias de Taiwán - BAPHIQ (Bureau of Animal and Plant Health Inspection And Quarantine).

Perú inició exportación de arándanos hasta las cadenas de supermercados en Taiwán (Foto: Danper)

DATO

- Según la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (ProArándanos), para esta campaña se proyecta un crecimiento del 40% respecto a la temporada 2019/2020, cifras que podrían alcanzar las 165,000 toneladas exportadas durante esta temporada.

VIDEO RECOMENDADO

Fieles cambiaron los hábitos por mascarillas y banderas moradas con la imagen del Cristo Moreno