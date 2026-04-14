El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició hoy nuevas obras en dos de las urbanizaciones más grandes de la ciudad: San Pablo y San Paulino, mientras continúan los trabajos proyectados en la urbanización Cincuentenario Cancollani, como parte de la Etapa II del PIAA Juliaca, el proyecto de saneamiento más importante de la región.

En San Pablo, se realizaron el trazado y las excavaciones para instalar el sistema de alcantarillado. De igual manera, en San Paulino se iniciaron las excavaciones de zanjas para la instalación de redes de agua potable. Por su parte, en Cancollani, se continúa con la instalación de los tubos de agua potable y tapado de zanjas.

“Este proyecto no solo lleva agua y desagüe, lleva salud, dignidad y oportunidades para miles de familias de Juliaca”, afirmó el titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate.

La Etapa II contempla la construcción de un nuevo reservorio y 25 mil conexiones domiciliarias de agua potable. Además, se ejecutarán kilómetros de redes y líneas de conducción que permitirán un abastecimiento continuo. Estas obras aseguran que miles de hogares accedan por primera vez a agua segura directamente en sus viviendas.

En alcantarillado, se instalarán 6359 conexiones, 6 km de colectores primarios y 26 km de colectores secundarios, así como la renovación de 35 km de tuberías. Esto permitirá un adecuado manejo de aguas residuales, reduciendo focos de contaminación y mejorando el entorno urbano. El impacto será directo en la salud pública y en la recuperación de espacios para la comunidad.

OJO AL DATO. El PIAA Juliaca se ejecuta en cuatro etapas y beneficiará a más de 370 mil personas con servicios básicos seguros. El proyecto cerrará brechas históricas y brindará condiciones dignas, especialmente a niños, adultos mayores y poblaciones vulnerables.