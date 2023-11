En la provincia de Calca, región Cusco, Marcelino Pinchi Ppati, un hombre de 56 años demostró lo que significa el verdadero amor incondicional a los hijos, y es que el señor le donó uno de sus riñones a su hijo Reynaldo Pinchi Nayhua, quien enfrentaba problemas de salud y llevaba siete años recibiendo tratamiento de hemodiálisis.

La operación se llevó a cabo en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, y el hijo expresó su emoción por tener una nueva oportunidad de vivir. La intervención quirúrgica, realizada por un equipo de médicos, enfermeros y técnicos, fue un éxito, según el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).

Una nueva oportunidad

Reynaldo, diagnosticado con insuficiencia renal crónica, necesitaba con urgencia un trasplante de riñón, y su padre se convirtió en su héroe al donarle dicho órganos. Ambos, padre e hijo, permanecieron internados en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco antes de regresar a su hogar en la comunidad campesina de T’tirakancha.

Reynaldo Pinchi expresó su agradecimiento a los médicos que le salvaron la vida y a su padre por el valiente acto de amor. “ A los tres días de mi operación, me levanté para ir al baño, fue una alegría que no puedo explicar, incluso ese mismo día quise irme a mi casa, pero las enfermeras me explicaron que aún debía estar en observación. Agradezco a todos por la atención brindada. Gracias, EsSalud ”, señaló el joven.

El hospital con más trasplantes al sur del Perú

El Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, que realiza un promedio de 95 trasplantes de órganos al año, destaca como el principal centro de salud trasplantador en el sur peruano y se sitúa como el segundo a nivel nacional, según EsSalud.