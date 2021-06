El exfutbolista Abel Lobatón respondió si Jefferson Farfán lo atrasó con Melissa Klug. Tras decir que fue con la única que se casó, reconoció que la “llama del amor” se apagó porque él viajaba mucho. “Yo no vivía acá y después ella inició su relación con Jefferson Farfán, tuvo sus hijos y fue feliz en su momento. No nada de eso. Yo no tengo nada contra él y nunca lo he tenido. De mi parte no tengo rencillas”, dijo para “En Boca de Todos”.