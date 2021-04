Don Demetrio, un abuelito de más de 80 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en el Campo de Marte (Lima). El anciano no pudo evitar conmoverse al recordar a su familia. “Uno está propenso a contagiarse y con esta vacuna uno se siente más tranquilo”. Además mandó un mensaje a las personas que no cumplen las medidas sanitarias: “Veo en la noticias, hay gente que no se cuida y desafía a la muerte”. | VIDEO: Latina TV