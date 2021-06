Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre, lanzó un fuerte comentario contra Fuerza Popular y sus simpatizantes. “Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr”, dijo en Cuarto Poder. “No es como en otras épocas que los golpes de Estado se celebraban, eso no es”, agregó. | VIDEO: América TV