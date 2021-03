Cesar Acuña respondió por sus polémicos lapsus verbales y que son aprovechados por los usuarios para crear “memes”. El candidato presidencial de APP dijo que él “habla como todos los peruanos”, por lo que no entiende las críticas. “Eso significa que están detrás de Acuña, lo hacen por desprestigiarse. De todo me hacen meme... qué importante que soy, me andan siguiendo”, comentó. | VIDEO: Cuarto Poder