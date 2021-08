El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, dijo que si los legisladores no le dan la confianza al Gabinete de Guido Bellido pecarían de “irresponsables”. En ese sentido, consideró que ciertos de la política pretender “extorsionar” al Ejecutivo. “Si no quieren dejar gobernar, el Presidente puede cerrar el Congreso y no va a ser la primera vez que ha pasado en el Perú. No es que yo quiera cerrar el Congreso y no es un posición de la bancada”, comentó en rueda de prensa. | VIDEO: TV Perú