Una mujer de nombre Yanet Huere Guerra (47) denunció que su pareja le robó 25 mil soles, el cual estaba guardado en su tienda de abarrotes. Las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en San Luis, captaron el preciso momento en que Alexis Luis Ruiz Ramírez (26), escondía el dinero dentro su ropa interior. Ellos eran convivientes y tenían un año de relación sentimental. “Me ha bloqueado, me evade, no sé nada de él (...) quiero que me devuelva lo que es mío, me dejó sin nada”, comentó la dolida mujer en América HOY.