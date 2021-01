El coronavirus también se está ensañando con adultos jóvenes, menores de 35 años. Cuarto Poder recogió los testimonio de tres pacientes que no presentaban ningún tipo de enfermedad preexistente pero que cayeron enfermos del Covid-19 y ahora están internados en el Hospital Octavio Mongrut de EsSalud. “Yo pensé que no me iba a pasar a mí. Cuídense que esto es bien feo”, manifestó uno de ellos. | América TV