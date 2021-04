El candidato Julio Guzmán no se calló nada y arremetió con todo contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien cuestionó por leer todas sus propuestas en el Debate Presidencial. “Me parece increíble que hayan candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. La verdad que es una falta de respeto a todos los peruanos que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, no tienen chamba, y tenemos candidatos que están leyendo un documento. No frieguen pues”, expresó indignado el líder del Partido Morado. (Video: TV Perú)