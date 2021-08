El expresidente Martín Vizcarra, quién actualmente se encuentra inhabilitado para ejercer la administración pública solicitó al Poder Judicial que se le permita volver a su ciudad natal, Moquegua. “No es que yo diga un cambio de domicilio y me quiera ir a Trujillo, o a Iquitos, ¡No!, me voy donde he hecho mi primaria, secundaria y donde he trabajado 30 años. La Fiscalía dice: ‘pero él es ingeniero puede trabajar acá' ¿Dónde?, ya tengo vetado toda la administración pública, no puedo trabajar en el municipio, no puedo trabajar en el Congreso y en ningún ministerio porque tengo una inhabilitación”, asevero Vizcarra. Video: (Justicia TV).