l presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, comentó que el anunciado “Bono 700” ha sido modificado, es decir, el monto del subsidio ya no será S/ 700, sino S/ 350. “Este bono ya no va a ser por familias, ahora va a ser por persona, individualizado”, comentó. También adelantó que las personas que ganen más de S/ 3,500 no serán elegidos para el bono. “[O sea, ¿los que ganen menos de S/ 3,500 y están dentro de la formalidad del trabajo y los informarles también?] Absolutamente todos”, sostuvo.