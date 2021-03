EL periodista Óscar del Portal crítico duramente al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, tras la resolución del TAS a favor de Alianza Lima, por lo cual el equipo íntimo tendrá el derecho de jugar la Liga 1 este 2021. “A mi no me alegra esta decisión y no porque quiero que Alianza esté en segundo, sino porque es una vergüenza para el futbol peruano (...) Cómo una Federación le va a pagar planillas a equipos, ¿qué va pasar con Carlos Stein, que ya jugó una fecha de la Liga 1?”. | VIDEO: América TV