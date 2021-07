Pedro Castillo recibió hoy, 23 de julio, sus credenciales como Presidente del Perú de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Rechazo de que vamos a traer algunos modelos de otros países, no somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo, venga de donde venga. Es falso toda intención de odio que se ha querido sembrar (...) Vamos a gestar el verdadero modelo peruano”, sostuvo. | VIDEO: TV Perú