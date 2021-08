Pedro Francke, el ministro de Economía y Finanzas, se pronunció por el alza del precio del dólar, el cual rompió la barrera de los S/ 4 tras anuncio de Gabinete ministerial de Pedro Castillo. “Vivimos en una economía donde no tenemos un tipo de cambio fijo y no pretendemos establecer un control de precios, ni un control de cambios, no corresponde a una economía de libre mercado (...) no es nuestra política tampoco controlar precios”, comentó en conferencia de prensa.