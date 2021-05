La periodista de América TV, Stefanie Medina, relató cómo fue que una turba compuesta por simpatizantes de Pedro Castillo (Perú Libre) la agredió. “Todos nos miran y nos dicen ‘mermeleros’, allí un hombre me quiso jalar el micrófono, yo me volteo y me tira un patadón”, relató. Indicó que llegó a informar el candidato sobre lo ocurrido: “le dije, ‘candidato, usted está hablando de la prensa y a los que nos pegan es a nosotros, a mi me han metido una patada’”. | VIDEO: América TV