Un reo que cumple cárcel desde enero de 2021 en el penal de Chanchamayo, por tentativa de homicidio, amenazó públicamente al juez en plena audiencia virtual. “Te estoy hablando a ti, voy a salir y te voy a matar, así que toma cartas en el asunto, tú no me conoces bien, quiero que me liberes. Te voy a buscar debajo de las piedras donde te encuentres”, fueron algunas de las amenazas que lanzó el preso identificado como Elio Bueno Gaspar. | VIDEO: América TV