El candidato Rafael Santos utilizó uno de los últimos minutos en el Debate Presidencial para enviarle un fuerte y claro mensaje a Yonhy Lescano, líder de Acción Popular, haciendo referencia a una de las frases en quechua que siempre utiliza el abogado. “El Perú quiere sangre nueva, no más politiqueros baratos que vienen a buscar chamba y dicen: ‘Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella’... Usted ama la suya, con la nuestra. No señor, acá no vamos a mantener a nadie”, comentó. (Video: TV Perú)