El magistrado Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue contundente al afirmar que “estamos en un momento de decisiones y no de fiscalizaciones”, respecto a la denuncia de Fuerza Popular sobre presunto fraude. “La Ley señala los requisitos para (declarar) la nulidad por fraude: primero que se acredite el fraude y lo que tenemos nosotros es una sospecha, porque se nos dice que no coincide una firma (...) Y no solo hay que acreditar el fraude, que no se ha hecho con suficiencia, sino que además hay que acreditar que con ese fraude se ha inclinado la votación en favor de un candidato”, comentó. | VIDEO: JNE TV